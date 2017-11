Dormettingen "Baufläche mit einer hohen Wertigkeit"

Etwas verzögern werde sich auf Grund der Witterung die Sanierung der Rathausfassade. Zudem seien nun noch Holzschäden im Bereich des Bürgersaals entdeckt worden. Müller geht davon aus, dass die Sanierung in der kommenden Woche abgeschlossen werden kann.

Weiter teilte er mit, dass Holcim-Mitarbeiter nun die Erdarbeiten am sanierten Spielplatz bei der Schule erledigt haben. "Eine tolle Aktion", lobte Müller. Zum Wege- und Wasserleitungsbau im Bereich des neuen Ölschieferfelds informierte er, dass der Weg in Richtung Hartwald ab der Halle über das Wochenende und am kommenden Montag gesperrt werden müsse. Entlang der Kreisstraße werde auf dem neuen Feldweg in der kommenden Woche der Schwarzbelag aufgebracht. Auf dem Ringschluss ums neue Abbaugebiet sei zu 90 Prozent schon der Schotter eingebracht worden. Jetzt müsse noch der Waldweg gerichtet werden. In der Kalenderwoche 51 soll dann auch dort der Schwarzbelag aufgebracht werden.

Müller informierte auch darüber, dass der Bergbauspielplatz im SchieferErlebnis beim Wettbewerb "Stadt und Raum" mit 2000 Euro ausgezeichnet worden sei.