Dormettingen (det). Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ist am Mittwoch gegen 19.30 Uhr der Fahrer eines Kleintransporters auf der Höhe des Waldhof-Kreisverkehrs von der Straße abgekommen, als er vom Häsenbühl in Richtung Dormettingen unterwegs war. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Der 53-Jährige wurde eingeklemmt und musste von Ersthelfern schwer verletzt befreit werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Mit mehreren Fahrzeugen waren die Feuerwehren aus Dotternhausen und Dormettingen vor Ort; sie mussten aber nicht mehr eingreifen. Am Transporter entstand Totalschaden. Die Straße war längere Zeit gesperrt.