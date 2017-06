Dormettingen Auf zehn Hektar Fläche Gartenkunst bestaunt

Nächstes Ziel war die Gartenschau in Bad Herrenalb, wo auf zehn Hektar Fläche Gartenkunst bestaunt wurde. Strukturiert ist das Gelände in drei Bereiche: in die Schweizerwiese mit farbenprächtigen Blumenbeeten, den Kurpark mit historischem Baumbestand und den großzügigen Grünanlagen sowie das historische Klosterviertel aus dem 12. Jahrhundert.

Die Ausflügler hatten die Möglichkeit, nach eigener Interessenlage den Nachmittag zu gestalten. Einige verfolgten im Klosterviertel den Einzug des Ritterordens "Der Greif" in die Klosterkirche mit. Anlass war das Kapitelfest, an dem sich die Ritter, die persönlich aufgerufen wurden, und der Adel beteiligten.

Nach dem Abendessen im "Krabba-Nescht" in Calw-Holzbronn, wo alte Bauernmöbel und landwirtschaftliche Geräte für ein uriges Ambiente und eine gemütliche Atmosphäre sorgen, traten die Dormerttinger bei guter Stimmung die Heimreise an.

Der Vorsitzende bedankte sich beim Organisationsteam für die gute Arbeit. Alle waren sich einig, einen wunderschönen und interessanten Tag erlebt zu haben.