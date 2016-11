Dormettingen Auch Pfarrhaus wird jetzt geschlossen

Dormettingen. "Bei uns ist gerade einiges in Bewegung", sagt die zweite Vorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats, Ute Brenner. Da die Kirchengemeinde für ihre zahlreichen Gruppen nunmehr keine eigenen Räume mehr anbieten kann, ist sie froh über "die ganz tolle Unterstützung durch die weltliche Gemeinde, die uns immer wieder Asyl gewährt. Das ist nicht selbstverständlich." So gilt ihr Dank vor allem Bürgermeister Anton Müller und dem Gemeinderat. "Ohne deren Hilfe würde unser Gemeindeleben am Boden liegen."

Seitdem die Pfarrscheuer wegen großen Baumängeln geschlossen werden musste, seien die Jugendgruppen, die Senioren, der Kirchenchor und der Frauenkreis in verschiedenen Gebäuden in Dormettingen untergebracht. Teilweise müsse man sogar nach Dotternhausen ausweichen. Mit der nun beginnenden Sanierung des Pfarrhauses, das ab 15. November geschlossen wird, muss auch die katholische Bücherei dort ausziehen und sich ein neues Quartier suchen.

Sie soll vorübergehend im ehemaligen Bankgebäude in der Raiffeisenstraße 3 untergebracht werden. Der Gemeinderat steht dieser Idee positiv gegenüber und hat in seiner jüngsten Sitzung Bürgermeister Müller damit beauftragt, mit der Kirchengemeinde eine entsprechende Vereinbarung auszuhandeln. Auch für dieses Engegenkommen ist Ute Brenner der Gemeinde überaus dankbar.