Dormettingen Alles über das Wasser

Dormettingen. Hinter dem Mineralwasser, das praktisch jeder trinkt, steckt eine ganze Wissenschaft. Was ist der Unterschied zu Trink-, Quell- oder Heilwasser? Was bewirken Kalzium, Magnesium oder Natriumhydrogencarbonat? Und wie haben die ersten Mineralwasserflaschen ausgesehen? Antworten auf diese Fragen liefert die Ausstellung "Wasser aktiv", die innerhalb der Tage des Wassers im Schiefer­Erlebnis Dormettingen eröffnet worden ist. Antworten gibt es auch in dem Vortrag von AOK-Ernährungsberaterin Ute Streicher am Mittwoch, 2. August, ab 18 Uhr im Ausstellungszelt.