Dormettingen Allerhand rund um das feuchte Element

Beim Stand von Holcim durften große und kleine Forscher unter fachkundiger Anleitung Experimente ausführen, und ein Fossilienpräparator stellte seine Arbeit vor. Für die Kinder waren ein Angelspiel, eine Wasser-Rallye und ein Glücksrad geboten. Am Stand der Imnauer Mineralquellen konnte sie zudem ein eigenes Getränk mischen, und mit dem Umweltmobil "Donnerkeil" die Natur im Schiefererlebnis erkunden. Im Zelt des Mitorganisators Imnauer gab es Vorträge zu den Themen "Mineralwasser", "Ernährung" und, speziell an die Kinder gerichtet, zum Thema "Trinken im Unterricht".

Zudem bestand am Nachmittag die Möglichkeit zu einer begleiteten "Schiefer-Tour" rund um das Gelände. Der große Fossilien-Klopf- und Sammelplatz fand vor allem bei den Kindern und Familien große Beachtung. Das SchieferErlebnis zeigte sich einmal mehr als Paradies für Kinder, die auf der Freifläche und dem großzügigen Spielplatz toben und spielen konnten.

Doch nicht nur auf dem Gelände war etwas geboten, sondern auch außerhalb: Die Dormettinger Firma FBW lud zur Betriebsbesichtigung ein und stellte einen Autokran mit Personenbeförderungskorb zur Verfügung, der die Besucher auf eine Höhe von 50 Metern brachte. Mit den von Pro-Activ zur Verfügung stehenden Pedelecs konnte unter Begleitung der an diesem Tag eingeweihte Radrundweg "SchieferTour" getestet werden. Zudem war eine Führung an der Schömberger Schlichemtalsperre möglich, mit der durch Wasserkraft Energie erzeugt wird. Kostenlose Shuttlebusse brachten die Besucher in die am Stausee gelegene Schlichemtalsperre.