Dormettingen Allerhand rund um das feuchte Element

Doch nicht nur auf dem Gelände war etwas geboten, sondern auch außerhalb: Die Dormettinger Firma FBW lud zur Betriebsbesichtigung ein und stellte einen Autokran mit Personenbeförderungskorb zur Verfügung, der die Besucher auf eine Höhe von 50 Metern brachte. Mit den von Pro-Activ zur Verfügung stehenden Pedelecs konnte unter Begleitung der an diesem Tag eingeweihte Radrundweg "SchieferTour" getestet werden. Zudem war eine Führung an der Schömberger Schlichemtalsperre möglich, mit der durch Wasserkraft Energie erzeugt wird. Kostenlose Shuttlebusse brachten die Besucher in die am Stausee gelegene Schlichemtalsperre.

Erstmals Baden im Schiefersee erlaubt – doch es ist zu kühl

"Wenn man zu einer Veranstaltung ›Wasser aktiv‹ einlädt, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Wasser von einer anderen Seite als geplant kommt", nahm der Dormettinger Bürgermeister Anton Müller die kühlen Temperaturen und den bis kurz vor der Veranstaltung anhaltenden Regen mit Humor. Zu Beginn machte deshalb auch noch niemand Gebrauch davon, dass zum ersten Mal überhaupt unter den Augen der DLRG Schömberg im Schiefersee gebadet werden durfte sowie Boards für Standup-Paddling auf dem See bereitstanden.