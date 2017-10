Dormettingen "60er" auf Testturm

In Rottweil ließen sich die Dormettinger in die technischen, touristischen und kommunalpolitischen Eigenheiten des Testturms von ThyssenKrupp einweisen.

Es dürfte eines der ersten Jahrgängertreffen überhaupt auf Deutschlands höchster Aussichtsplattform (232 Meter) gewesen sein. Von oben ging der Blick in Richtung Plettenberg und Heimatdorf sowie in Richtung Schwarzwald und Neckartal. Weitere Stationen des Jahrgängertreffens waren der "Ochsen" in Dormettingen, das Naturgasthaus Bettlinsbad in Rottweil, wo Kaffee getrunken wurde, eine Stadtführung durch die Türmestadt sowie das "Wiesental" in Dautmergen, wo es Abendessen gab.

Das Fazit der "57er": Man plauderte viel, hatte gute Unterhaltungen, politisierte hier und da, ließ alte Zeiten wieder aufleben und schmiedete Zukunftspläne – ganz so, als wäre es erst gestern gewesen, als man gemeinsam in der Dormettinger Volksschule die Schulbank gedrückt hatte.