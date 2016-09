Donaueschingen Zwischen Hemd und Hose

Treffpunkt Karlstraße

Über die vergangenen Jahre hat sich die Einkaufsnacht fest im Terminkalender etabliert und sich auch mittlerweile als wettersicher erwiesen: Ist es kühl und regnerisch, dann ist in den Geschäften mehr los. Bei Sommertemperaturen wird die komplette Karlstraße zum Treffpunkt. Für die Besucher ist die Veranstaltung oft das Zeichen, dass nun die Sommerferien zu Ende sind, für die Händler markiert sie den Beginn der Herbstsaison.

22 Händler beteiligen sich in diesem Jahr an dem Einkaufs-Schlemm-Erlebnis. Nicht mit dabei ist dieses Mal das Donaucenter. Zwei Jahre lang haben es die Händler dort versucht, allerdings hat sich doch erwiesen, dass der Standort für die Nacht der Genüsse, die doch ein Großteil der Besucher zu Fuß erkunden will, zu abgelegen ist. Ansonsten erstreckt sich das Netz der teilnehmenden Händlern über die Karlstraße, die Max-Egon-Straße und auch die Herdstraße. "Damit beteiligt sich erneut eine große Schar Händler an dieser neunten Ausgabe der weit über die Region beliebten und populären Erfolgsveranstaltung", sagt Organisator Kai Sauser.

Musik steht im belgelitprogramm ganz oben auf der Angebotsliste. Blumige Livemusik gibt es beim Blumenhaus Kopp in der Max-Egon-Straße und die Spaßmusiker "Aasaba" treten bei Augenoptik Milbradt in der Herdstraße auf. Am Open-Air-Standort vor dem blauen Rathaus versprühen "Rolf Langenbach & friends" ab 19.30 Uhr ihre gute Laune mit Livemusik für alle Geschmacksrichtungen.

Als bewährte Publikumsmagneten stehen "Sie und Mode" in der Karlstraße mit einer Modenschau um 18 Uhr und 20 Uhr sowie das Duo "Man(n) singt deutsch" bei "Juwelier Kraft Herdstraße 13" dick markiert in der abendlichen Programmplanung.

Das Gewinnspiel mit Verlosung von VIP-Karten für das eine Woche später beginnende Donaueschinger Reitturnier sowie Essens- und Einkaufsgutscheinen runden die neunte Einkaufsnacht ab.