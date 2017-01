Es gehört noch zum alten Gebäudebestand in der Donaueschinger Karlstraße, das Haus mit der Nummer 46 zwischen Nahkauf und Bäckerei Germershausen, aber seine Tage sind gezählt, denn es soll Platz machen für ein neues Gebäude, voraussichtlich ein Wohn- und Geschäftshaus. Konkrete Pläne, so der Donaueschinger Unternehmer, der das seit längerer Zeit nicht mehr bewohnte Haus im vergangenen Jahr erworben hat, gebe es aber noch keine. So schnell werde der Abriss auch nicht vollzogen, hieß es. Derzeit wird das Gebäude lediglich noch als Lager von Morys Hofbuchhandlung genutzt. Foto: Vollmer