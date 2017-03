Auf dem ehemaligen Krankenhaus- und Akademie-Gelände an der Villinger Straße waren die Flächen und Wohnungen wegen der innenstadtnahne Lage schnell vergriffen. Donaueschingen (gvo). Ähnliches könnte bald an der Lehenstraße 31 geschehen, wo noch vor rund zehn Jahren seniorengerechtes Wohnen und auch das neue Domizil der inzwischen nach Allmendshofen gesiedelten Sozialstation St. Elisabeth geplant waren, aber nie realisiert wurden. Unter dem neuen Bauträger, Baubüro Jung in Spaichingen, entstehen hier in einem vierstöckigen Flachdach-Komplex mit zurückgesetzten Penthouse-Wohnungen elf 2,5 bis 4,5-Zimmer-Wohnungen. Irritierend ist bei diesem mit Tiefgarage und Aufzug ausgestatteten Gebäude lediglich der Projekt-Name "Donauresidenz", der in der Donaustadt eigentlich schon von einer Senioreneinrichtung an der Hagelrainstraße belegt ist.