Donaueschingen Zweisam-Mode schließt die Pforten

Donaueschingen (gvo). Nachdem das Haus unter dem Namen "Haus der Mode" mit Niederlassungen in Schonach und Villingen in die Insolvenz gegangen war, gab es unter "Zweisam Mode" einen Neubeginn. Doch die Umsätze blieben hinter den Erwartungen zurück – rund 20 Prozent weniger Umsatz als vor der Insolvenz. Am Mittwoch, 15. November, bleibt das Geschäft geschlossen. Ab Donnerstag beginnt der Ausverkauf. Sechs Mitarbeiter werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Schließung des Traditionshauses wird von Geschäftsführer Axel Kaltenbach für Mitte Januar angepeilt. Bereits im Sommer war die Niederlassung in der Villinger Innenstadt geschlossen worden, weil auch dort die Umsätze nach dem Neustart unter "Zweisam Mode" zu schwach waren. Nun bleiben Axel Kaltenbach noch die beiden Geschäfte im Heimatort Schonach. Bruder Oliver wird nach Angaben des Bruders aus der Geschäftsführung aussteigen.

Die Umsätze in Schonach seien außergewöhnlich und gegen den Trend in der Branche gut, meint Axel Kaltenbach. "In Schonach liegen wir 30 bis 40 Prozent im Plus." Und Kaltenbach glaubt auch die Gründe zu kennen: "In Schonach sind uns die Mitarbeiter treu geblieben, was für die Stammkundenbindung äußerst wichtig ist. In Donaueschingen sind damals leider bis auf eine Mitarbeiterin alle gegangen. Und wenn die Lieblingsberaterin nicht mehr da ist, kommt oft auch der Kunde nicht mehr. Da trifft die neuen Mitarbeiter keine Schuld." Letzteres betont er ausdrücklich.

In einem Jahr wäre man wohl wieder auf einem guten Niveau angekommen, doch so lange habe auch die Bank mit Blick auf die schwierigen Lage im Vorjahr nicht mitspielen wollen.