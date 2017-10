Für die christlichen Gemeinden stehen in der kommenden Woche zwei wichtige Feiertage an. Einerseits der Reformationstag am Dienstag, 31. Oktober, andererseits das Fest Allerheiligen am Mittwoch, 1. November. Zum Thema "Christus-Glaube-Gnade-Schrift" gestalten Christen in Donaueschingen dazu am Dienstagabend die Ökumenische Nacht der Kirchen. Beginn ist in der Regel zwischen 19 und 20 Uhr in den Kirchen und Kapellen der Stadt. Am Reformationstag wird ein Jubiläum gewürdigt: Martin Luther soll vor 500 Jahren sein Thesenpapier an der Wittenberger Kirche angeschlagen haben. Foto: Simon