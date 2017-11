Der Chemie-Neigungskurs des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen besuchte Ende Oktober zwei Unternehmen in der Nordschweiz, bei denen sich die praktische Anwendung chemischer Verfahren aus nächster Nähe beobachten ließ. Am Standort Trelleborg Sealing Solutions AG in Stein am Rhein stellte Projektmanager Matthias Jakob den Donaueschinger Jugendlichen unter anderem die Verarbeitung von Flüssigsilikon im Spritzgussverfahren vor. "Gerade bei Gegenständen im Alltag sind oft Bauteile aus Silikon enthalten", so der Unternehmensvertreter. Etwa bei Schläuchen in Kaffeevollautomaten, bei Airbag-Sensoren oder Schalterdichtungen werde Silikon als Material benutzt. Im Zentrum des anschließenden Besuchs bei der Schweizer Zucker AG in Frauenfeld stand der Einblick in die Herstellung von Kristallzucker. Hier ließ der Blick auf die gigantischen Berge von Zuckerrüben und die Silos voller Kristallzucker erahnen, welche Produktionsmengen sich tagtäglich dort ergeben. "Der Blick auf die praktische Umsetzung chemischer Verfahren in der Industrie ist ein wichtiger Unterrichtsbestandteil", so Chemielehrerin Angela Keller (rechts), welche die Schülergruppe in die Schweiz begleitet hat. Foto: Keller