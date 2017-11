Donaueschingen Zwei Jahre und sechs Monate für Vergewaltiger

Donaueschingen - Am Abend des 8. Oktober 2017 soll ein Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung in der Friedhofstraße in Donaueschingen eine 19-jährige in sein Zimmer gelockt und vergewaltigt haben. Die junge Frau lebte zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Einrichtung. Der Täter, so die Anklage, habe die Tür verriegelt und den Geschlechtsverkehr erzwungen. Dies sah das Gericht als erwiesen an und verurteilte den Mann zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis.