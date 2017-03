Donaueschingen Zwei Autos gerammt

Donaueschingen (jümü). Ein alkoholisierter Autofahrer hat gestern zwischen Donaueschingen und Pfohren ein Fahrzeug von hinten gerammt und in den Graben geschoben. Dabei wurden Fahrerin und Beifahrerin leicht verletzt. Außerdem streifte er ein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn. Zum Unfall kam es, als sich zwei Lastwagen in der Musel-Kurve begegneten und abbremsten. Während der direkt hinter dem Laster in Richtung Pfohren fahrende Wagen noch rechtzeitig abbremsen konnte, fuhr der alkoholisierte Autofahrer dahinter auf und schob diesen in den Straßengraben. Sein Wagen driftete auf die linke Fahrbahn und streifte hier ein Auto.