Die Firmenweihnachtsfeier im geschichtsträchtigen Ambiente der Donaueschinger Hofbibliothek war am Donnerstagabend der feierliche Rahmen für die Verabschiedung eines AP&S-Mitarbeiters in den Ruhestand. Johann Meister, sowohl Schreiner als auch Industriemechaniker, war 13 Jahre lang Mitarbeiter des Aasener Maschinenbauunternehmens und schon zwei Jahre zuvor in den beiden Vorgängerfirmen beschäftigt. Mit ihm verlieren Geschäftsführerin Alexandra Laufer-Müller und Firmengründer Horst Hall einen kreativen Kopf, Mitdenker und Weggefährten, der das branchenbedingte Auf und Ab immer als Herausforderung betrachtete. Positives konnte Alexandra Laufer-Müller vom zu Ende gehenden Jahr berichten, und auch die Prognosen für das kommende 2017 lassen die Firma, die rund 100 Mitarbeiter aus 14 Nationen beschäftigt, optimistisch in die Zukunft blicken.