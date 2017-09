Donaueschingen Zunächst günstiges Ticket für Stadtbus

Die Sitzungsunterbrechung, damit die Fraktionen den neuen Sachverhalt noch einmal besprechen konnten, sollte eigentlich nur fünf Minuten dauern. Es waren dann aber doch 20 Minuten. Und letztendlich waren sich alle fünf Fraktionen einig: Das Vorgehen der Verwaltung sei überhaupt nicht akzeptabel, zumal es nun schon innerhalb von zwei Wochen zum zweiten Mal die wichtigsten Informationen auf den letzten Drücker gebe. Doch niemand will das Projekt scheitern sehen. Denn schließlich würden sich ja alle auf den neuen Stadtbus freuen – egal welcher Fraktion sie angehören. Das Kurzstreckenticket wird es erst einmal nicht geben. In diesem Fall muss auf VSB-Ebene eine kreisweite Lösung gesucht werden. Auch der Vorschlag der Verwaltung, in der Innenstadt im Bereich Bahnhof, Karlstraße und Rathaus ein Ticket für 50 Cent anzubieten, scheiterte an der Realisierbarkeit. Denn wie soll gewährleistet sein, dass jemand, der das subventionierte Ticket löst, nicht auch nach drei Haltestellen wieder aussteigt. Der SPD-Vorschlag, in der Anfangszeit die Tageskarte für ein Euro anzubieten, fand schließlich große Zustimmung. Und lässt sich rechtlich umsetzen, da die Stadt ihre Subventionierung über Wertgutscheine, die sie an die Bürger ausgibt, die Marketingmaßnahme gezielt steuern kann. Die Subventionierung ist erst einmal bis zum 31. März geplant. Dann wollen die Gemeinderäte wissen, wie hoch die Belastung für den kommunalen Haushalt ist.