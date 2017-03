Donaueschingen Zum Jubiläum gibt es nicht nur Lob

Donaueschingen. Ganz vorne aber stand gestern der Kirchenchor der Seelsorgeeinheit "Junge Donau", vorwiegend Sängerinnen und Sänger aus Pfohren, und ein Orchester mit Musikern aus der Region mit der "Spatzenmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart.

"Der Kirchenchor aus Pfohren hat uns immer wieder besucht und seit 40 Jahren haben viele alte und pflegebedürftige Menschen in Sankt Michael ein neues Heim und ein neues Zuhause gefunden", freute sich Heimleiter Dieter Münzer. Bettina Feucht, leitete die Musikdarbietung in einem Festgottesdienst im Foyer von Sankt Michael. Stadtpfarrer Erich Loks zelebrierte die Messe, gemeinsam mit Pater Franz Hettel, Herbert Kraft und Diakon Herbert Bintert und fand richtige Worte für das Jubiläum. Vor vier Jahrzehnten hätten kluge Menschen gesehen, "dass das Altenheim in der Stadt gebraucht werde und sie haben entsprechend reagiert und gehandelt".

Entstanden ist am Ende nach vielen Verhandlungen und zahlreichen Planungen und Sitzungen das Pflegeheim Sankt Michael an der Nahtstelle zwischen Stadt und fürstlichem Park, sagt zum Beispiel Ernst Zimmermann, der frühere Hauptamtsleiter der Stadt. Alt-OB Bernhard Everke, Ehrenbürger Hansjürgen Bühler und die frühere Stadträtin und Ehrenbürgerin Elisabeth Rothweiler waren Initiatoren des Projekts. Franz Reifsteck, der Vorsitzende des Vereins "Altenheim Donaueschingen", erinnert an eine Bauzeit von eineinhalb Jahren für das Haus, das für damals 13,2 Millionen D-Mark gestemmt werden musste. "Es gab viel bürgerliches Engagement und zahlreiche Aktivitäten, Spendenaktionen", die mithalfen, die Weichen für Sankt Michael zu stellen. Heute hat das Haus 306 Bewohner, darunter 166 vollstationäre Pflegeplätze und 140 Plätze im betreuten Wohnen.