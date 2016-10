Donaueschingen Zukünftige Ausrichtung wird hörbar

Donaueschingen (jak). Aufbruch und Rückblick: Während das neuzusammengesetzte Symphoniekonzert des SWR die Musiktage gestern Abend zum ersten Mal eröffnete, taten die Musiker das in der Baarsporthalte mit einem Rückblick. Der schwedischer Komponist Jan W. Morthenson erlangte in den 60er und 70er Jahren Weltruhm. Dann wurde es eher ruhig um ihn. Doch im Auftrag des SWR hat er extra für die Musiktage mit Omega noch einmal ein Orchesterwerk verfasst – vielleicht sein letztes, wie der Komponist, der gestern Abend der Uraufführung seines Werkes bewohnte, selbst zugibt. Für ihn ist das Werk gleichzeitig ein Rückblick auf sein Wirken als auch ein Abschluss seiner Arbeit.

Aufbruch und Rückblick könnte man auch über die ganzen Musiktage schreiben. Denn die Hälfte des Programmes trägt noch die Handschrift des verstorbenen Armin Köhler, aus der anderen liest man schon die zukünftige Ausrichtung unter dem neuen Musiktagechef Björn Gottstein heraus. Gerade das Eröffnungskonzert war dafür exemplarisch. Und so war die vierteilige Veranstaltung mit zwei Werken versehen, für die Gottstein die Aufträge selbst vergeben hatte. Das Eröffnungswerk Omega und Caral von Martin Jabbi, in dem sich der Schweizer Komponist sich den Anden zuwendet – aber eben doch auf eine ganz andere Art, als man sie aus den Fußgängerzonen kennt. Ein weiterer Schwerpunkt der Musiktage war zuvor in der Christuskirche zu entdecken. Der anglofone Bereich spielt in diesem Jahr eine große Rolle. "Music von Public Places" von Joanna Bailie holte Berlin-Wilmersdorf und den Brüssler Gare du Nord in das Gotteshaus und verband es mit der im Zentrum stehenenden "Maschine" und einem 24-stimmigen Chor zu einem Gesamtwerk.