Donaueschingen Zuhörer genießen sehr harmonisches Zusammenspiel

An die 60 Zuhörer waren von dem Spiel auf historischen Instrumenten mit einem klassischen Programm mit Stücken von Haydn, Mozart sowie einigen unbekannteren Zeitgenossen begeistert.

Nur im einleitenden Quartett in C von Mozart – KV Anh. 171 – präsentierten sich die vier Damen in voller Besetzung. Aber schon hier konnte man ein sehr gepflegtes Musizieren erleben, bei dem sich die drei Streicherinnen harmonisch mit dem Flötenspiel vereinten.

L’Art de la Modulation pflegt ein ruhiges, unaufgeregtes Musizieren. Das sehr harmonische Zusammenspiel, auch in den kleineren Besetzungen im Duo oder Trio, entfaltete sich auf das Prächtigste.