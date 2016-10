Donaueschingen Zuhörer feiern kräftig mit den Egerländern

Donaueschingen. Für Ernst Hutter und seine Egerländer gibt es in diesem Jahr unter dem Motto: "90 – 60 – 30 – 15", allen Grund zum Feiern – und dies taten sie gestern Abend auch beim Konzert in den Donauhallen mit dem restlos begeisterten Publikum. Orchestergründer Ernst Mosch wäre dieses Jahr 90 Jahre alt, das Orchester feiert seinen 60. Geburtstag, Ernst Hutter ist seit 30 Jahren dabei und seit 15 Jahren der Dirigent. So wurden auch die beiden ersten Lieder des Abends aus dem Gründungsjahr der Kapelle gespielt. "Fuchsgraben-Polka" und "Rauschende Birken". Auch Gründungsvater Ernst Mosch war per Bildershow allgegenwärtig.