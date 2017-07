Donaueschingen Zeitreise begeistert tausende Besucher

Das Jubiläumsfest zur urkundlichen Ersterwähnung Pfohrens vor 1200 Jahren war ein voller Erfolg und bot tausenden von Menschen die Gelegenheit, sich mit dem Leben im Mittalter näher auseinanderzusetzen.

Donaueschingen-Pfohren. Die Besucher konsumierten wie bei allen Festen dieser Größe jede Menge und sorgten dafür, dass die örtlichen Vereine, die in der Taverne ihre Leckereien feilboten, kaum eine ruhige Minute hatten.

Einen kleinen Eindruck, wie viel die Besucher konsumierten, gibt Christina Fröhlin am Stand der "Chorus Fetzus" von den Pfohren Pop Singers: 120 Kilogramm Kartoffeln, 40 Kilogramm Wurstsalat und 20 Kilogramm Quark benötigten die Köche, um die Nachfrage nach Badischem Dreierlei zu stillen. Ähnlich ging es bei den anderen, weit größeren Tavernen zu. Ortsvorsteher Gerhard Feucht sprach von einem dreitägigen Jubiläumsfest, das alle Erwartungen übertraf und der Lohn für all die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden in der zweijährigen Vorbereitungszeit war.