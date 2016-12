Donaueschingen Zahl der Dorfbewohner steigt auf 770

Anhaltendes, gut hörbares Hundegebell am 20. und 21. August verkündete die badischen Meisterschaften des Vereines für Deutsche Schäferhunde, an dem die Grüningerin Katrin Schneider mit ihrem Vierbeiner erfolgreich teilnahm. Gastgeber war der FC Grüningen.

Dieser wurde im April für seinen Mut belohnt, zugunsten der Vereinskasse und naztürlich auch der Dorfbevölkerung, einmal etwas Neues zu probieren: Das Comedy-Trio Ignaz, Severin und Shaban, erstmals in dieser Konstellation auf der Bühne, zog erwartungsvolle Besucher in die Grüninger Halle.

Die Karten waren bald nach Veröffentlichung des Termins vergriffen, die Aufführungen wurden zum absoluten Lacherfolg. Für mehrstündiges Lachen sorgte auch die Grüninger Theater AG mit ihrem Stück "Frühlingserwachen oder Auf gute Nachbarschaft" Anfang November.

Außerhalb der Fasnet gestalteten die Rebberghexen das Leben im Dorf mit der Einladung zum Schlachtplatten- und Wildessen in und um ihr Hexenhisli mit. Die Feuerwehr trat neben ihren Proben zu einer Altmetallsammlung, zwei Tauschbörsen, der gemeinsamen Herbstprobe in Neudingen und mit kleinstem Personalaufwand zum Neujahrsschießen auf der "Wehrede" an.

Mit fünf Treffen und vier Ausfahrten bereicherte das Team "Seniorentreff" den Alltag der älteren Dorfbevölkerung. Sechs Öffnungstage mit Programm bot die Heimatstube. Die Neuauflage des lebendigen Advents fand Anklang.

Die Tischtennisabteilung des Turnvereines lädt wieder am 6. und 7. Januar zum Dreikönigsturnier in die Mehrzweckhalle ein.

Anfang November übernahm Michael Böhm den Platz von Stadtrat Hans-Günter Buller. Bereits bei seinem Antritt machte Böhm klar, dass er auch 2017 für den – vor allem von den örtlichen Vereinen geforderten – Neubau der Mehrzweckhalle einstehen werde.

Donaueschingen (gvo). Viele Jahre war die alte Fassade des ehemaligen Hotel Bären in der Josefstraße alles andere als eine Augenweide. Und auch während der Umbauphase zum Wohn- und Geschäftshaus war sie monatelang verhüllt und machte neugierig auf das, was dahinter geschieht. Jetzt ist das Gerüst weg, und die aufwändig verputzte weiße Fassade trägt neben den anderen sanierten Gebäude in dieser Straße zur weiteren Aufwertung bei.