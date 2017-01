Donaueschingen Wunderbares Klangerlebnis in der Christuskirche

Mendelssohns Sonate op.64,4 in B war in der Mitte des Programms platziert. In dem viersätzigen Werk war alles, was man romantischer Klangentfaltung erwartete, vertreten: bei einer klaren Linienführung, wobei man im Andante religioso quasi einen Gesang einer frommen Seele erleben konnte, bis hin zu einer von Herzen kommenden Feierlichkeit, wenn der ovale Kirchenraum zum Klang wird.

Für viele der eigentliche Höhepunkt, Bachs Präludium und Fuge in C, BWV 545, war für den einen oder anderen in Penhofers Interpretation zu wenig scharf konturiert und dramatisch aufgebaut, vielleicht ein zu romantischer Bach. Für den Rezensenten war jedoch beeindruckend, wie Penkofer den Kirchenraum mit einer vollen Klangwelt der Bachschen Fuge füllte, wobei die einzelnen Schichten und Register sich nicht einfach nur vermischten, sondern auch differenziert und harmonisch vereint hörbar und zum Klangerlebnis wurden.

Dankbarer Beifall belohnte ein schönes Orgelkonzert.

Kristjan Penhofer, 1987 in Slowenien geboren, studiert seit 2013 an der Musikhochschule Trossingen in der Orgelklasse von Johannes Bleicher. Seit 2013 ist er Organist der katholischen Kirche St. Fridolin in Glarus (Schweiz).