Donaueschingen Wolterdinger sind gut aufgestellt

Donaueschingen-Wolterdingen. Der Tenor ist positiv bei der Hauptversammlung beim FC Wolterdingen, aber mehr Disziplin wird von den Verantwortlichen gefordert. Markus Langenbacher wird auch weiterhin an der Spitze des rund 400 Mitglieder starken Wolterdinger Fußballclubs stehen. "Wir sind insgesamt ganz gut aufgestellt, doch damit dies so bleibt, müssen sich alle Spieler am Riemen reißen und mehr Disziplin an den Tag legen", gibt er zu bedenken. Ebenfalls will man versuchen, Spieler, die auswärts spielen, zurück zu holen und mehr Jugendliche an der Verein zu binden. Die Verantwortlichen haben auch immer noch den Aufstieg vor Augen.