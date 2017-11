Donaueschingen Wolterdingen bekommt Landjugend

Donaueschingen-Wolterdingen. Das schon seit längerer Zeit angestrebte Vorhaben zehn Jugendlicher überwiegend aus Wolterdingen, eine Landjugend-Ortsgruppe ins Leben zu rufen, wird nun offiziell angegangen.

Über die Gründung einer solchen Gruppe informierten in groben aber verständlichen Zügen die beiden Bund Badischer Landjugend Kreisvorsitzenden Christina Martin aus Hondingen und Felix Wentz aus St. Georgen-Brigach. 25 Interessierte, auch aus Tannheim, Heidenhofen, Hubertshofen, Brigachtal und Donaueschingen waren zugegen und diese haben nach Ende der Veranstaltung gleich ihren Beitritt erklärt. Ebenso auch noch vier weitere, die an diesem Abend verhindert waren.

Mit strahlenden Augen rührte Christina Martin kräftig die Werbetrommel für die Landjugend: Einer solchen Gruppe könne jeder Jugendliche oder junge Erwachsene beitreten, Kameradschaft müsse man möge. Man lerne viele interessanten Leute kennen, komme viel herum, was auch den Horizont erweitere. "Landjugendmitglied zu sein bedeutet für mich, eine coole-intensive Zeit, in der ich auch viel für mich selbst lerne", erklärt die 25-jährige Hondingerin. Auch der Zusammenhalt sei nirgends so groß, fügte sie an.