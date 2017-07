Mit seinen Sommerkonzerten lädt der Männergesangverein Allmendshofen vom 21. bis 23. Juli zu einem musikalischen Wochenende ein.

Donaueschingen. Bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr wird dem Publikum hohe Gesangskunst präsentiert: Die Sopranistin Franziska Abram und der Allmendshofer Tenor Daniel Preis möchten bereits zum dritten Mal in Folge im Duett Operettenmelodien singen.

Die beiden Solisten studieren zusammen an der Musikhochschule in Hannover. Vor wenigen Tagen beendeten sie mit einem Abschlusskonzert ihr Studium und nennen sich nun Bachelor of Music. Um den Masterstudiengang Oper studieren zu können, mussten sie sich einer großen Konkurrenz aus Sängern aus der ganzen Welt stellen, um in einer Eignungsprüfung zum Masterstudium zugelassen zu werden. Dies ist beiden geglückt.