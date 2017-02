Donaueschingen Windkraft-Gegner legen 123 Einsprüche ein

Eine Stühlinger Initiative und die in St. Märgen ansässige Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes machten und machen sich stark für den Erhalt der Landschaft und stellen in ihren Argumenten den sinnvollen Beitrag von Windrädern zur Energiewende infrage. Mit der Bekanntgabe der Genehmigungen zum Bau der Anlagen, der mit dem Abholzen von 17 Hektar Wald verbunden ist, regt sich nun auch auf der Baar verstärkt Widerstand gegen die Windräder, die schon in einem Jahr zum Teil ans Netz gegen sollen.

In Hondingen wurden bekanntlich 86 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt, in Fürstenberg sind es 35. Insgesamt liegen dem Landratsamt 123 Widersprüche vor. "Dazu werden wir schriftlich Stellung nehmen", kündigt Joachim Gwinner, der Erste Landesbeamte, an. Ob diese dann auch Wirkung zeigen, wird wohl nicht mehr das Landratsamt entscheiden: "Aller Voraussicht nach werden wir den Widersprüchen nicht abhelfen können und sie dann dem Regierungspräsidium Freiburg zur Entscheidung vorlegen", meint Gwinner.

Er stellte klar, dass diese Widersprüche keine aufschiebende Wirkung für dieses Projekt hätten. Und hier gibt es am Freitag, 10. Februar, einen wichtigen Erörterungstermin innerhalb der Umweltverträglichkeitsprüfung, der das ganze Projekt sogar stoppen könnte. Die beiden Windkraftunternehmen, die Solarcomplex AG und die Green City Energy AG, benötigen für ihr Vorhaben noch eine Waldumwandlungsgenehmigung, die das Roden der großen Waldflächen erlaubt und auch die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen im vorgelegten Maß akzeptiert. Hier muss auch relativ rasch eine Entscheidung her, denn nur in den kalten Monaten darf gerodet werden.