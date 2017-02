Donaueschingen Wieberball stellt sich ein wenig anders dar

Der Baarblick war voll besetzt, als Elke Gawlick die Narren begrüßte. Sie führte mit Witz durchs Programm. So zum Beispiel mit dem kürzesten Märchen der Welt: "Männer kennen die Frauen." Den Besuchern war das Motto Märchen deutlich anzusehen. Zahlreiche Zwerge, der Froschkönig, Ritter und auch Prinzessinnen waren zu sehen.

In ihrer Büttenrede ärgerte sich Elke Galwick über die Bezeichnung Hausfrau und deren Aufgaben. "Wenn ich einen Kerl treff, stell ich mir ja nicht gleich vor, wie toll es wäre seine Dreckwäsche zu waschen."

Christine Jansa erklärte als Prinzessin die negativen Auswirkungen des Alterns auf einen Mann, wofür sie von den Frauen Applaus und den Männern einige Buhrufe erntete. Traurig wurde es beim Medley über den Tod eines Hahnes. Gekonnt trugen Elisabeth Matt, Birgit Tritschler und Beate Schrenk einen Mix von verschiedenen Lieder auf den Hahn umgedichtet zu Gehör. Dies kam so gut an, dass sie nicht ohne Zugabe den Raum verlassen durften. Sandra Grimm und Rosi Schneider brachten einen Obstverkäufer (Anja Knöpfle) in arge Nöte, weil sie eine Bananenschale und Orangenschalen wieder befüllt haben wollte.