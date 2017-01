Donaueschingen Wie das richtige Klepfen geht

Auch Ortsvorsteherin Monika Winterhalder war mit Begeisterung mit von der Partie. Der jüngste Teilnehmer, der kleine Hannes, war gerade einmal fünf Jahre alt. Erstmals hatte die Narrenzunft "Waldwinkel" einen Goasslklepf-Kurs angeboten.

Bei der Einfahrt in Ortschaften oder anderen Gelegenheiten geknallt

"Goaßl" ist die Bezeichnung für eine Fuhrmannspeitsche. In früheren Jahrhunderten wurde damit bei der Einfahrt in Ortschaften oder anderen Gelegenheiten geknallt (geklepft). Auch beim Viehtreiben wurde sie verwendet. Heute ist sie in Folklorevereinen, vor allem im bayrischen Raum, in Österreich und der Schweiz oder in unserer Gegend bei der Fasnet im Einsatz.