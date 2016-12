Donaueschingen Widerstandgegen Windräder

Donaueschingen / Hüfingen / Bräunlingen (gvo). Weil die Stromvergütung zum 1. Januar deutlich sinken wird, bemühen sich die potenziellen Betreiber, die Genehmigungen für ihre Projekte noch in diesem Jahr zu erhalten. Diese garantieren dann noch die bestehende Vergütung. Wird die Genehmigung erst im neuen Jahr erteilt, dürfte die Wirtschaftlichkeit der geplanten Anlagen in dieser Schwachwindregion in Frage gestellt sein.

Während es auf der Baar kaum Widerstand gegen die Anlagen gibt, agiert seit einigen Wochen eine Bürgerinitiative aus Stühlingen mit ihrem Sprecher Ueli Joss gegen das Projekt und wirft auch dem genehmigenden Landratsamt Verfahrensfehler vor. Jetzt schaltet sich die "Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e. V." in St. Märgen ein und organisiert am Donnerstag, 15. Dezember, 19 Uhr, im Kranz in Fürstenberg einen Infoabend, um die Bürger über Sinn und Unsinn von Windkraftanlagen zu informieren. "Wir beobachten schon lange das Wald- und Höhengebiet Länge bezüglich der Bestrebungen, im dortigen Bereich Windenergieanlagen zu errichten. Aufgrund ausgewerteter Ertragsdaten der dort bestehenden Einzelanlage hatten wir einen wirtschaftlichen Betrieb mangels ausreichender Windhöffigkeit an diesem Standort für ausgeschlossen gehalten", sagt deren Vorsitzender Edgar Schmieder.

Ein Fachmann für Landschaftsarchitektur werde in der Veranstaltung mittels naturgetreuer Visualisierungen die vorgesehenen Landschaftseingriffe darstellen. "Der Nutzen von Windenergieanlagen im Schwarzwald angesichts geringer Windhöffigkeit und der Versorgungssituation durch Strom aus Wasserkraft wird ebenso thematisiert, wie etwaige Gesundheitsgefahren durch Schall und Infraschall sowie die vorhandene Artenschutzproblematik", sagt Schmieder.