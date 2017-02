Donaueschingen Wichtig, seine klare Linie zu behalten

In vielen Phasen der SPD -Geschichte der letzten Jahre hatte ich starke Bedenken gegen die SPD-Politik, vor allem bei der Agenda 2010, deren teilweise negative Folgen ich heute noch beobachten muss, und ich hatte nicht geglaubt, dass ich für eine 40-jährige Mitgliedschaft noch geehrt werden konnte. Ich möchte aber daran erinnern, dass die Awo bei ihrer Gründung 1919 ein Teil der SPD war, 1934 gleichgeschaltet beziehungsweise verboten wurde. Bei ihrer Wiedergründung nach dem Krieg 1947 wurde die parteipolitische Neutralität gewahrt, die Nähe zur Sozialdemokratie, vor allem bei ihren Mitgliedern, erscheint aber sehr naheliegend.

Das Eintreten für die soziale Gerechtigkeit ist für mich kein bloßes Schlagwort.

Mein damit verbundenes soziales Engagement ist bedingt auch durch meinen Beruf als Radio- und Fernsehtechniker und durch meine langjährige Tätigkeit als Betriebsratsvorsitzender ohne die mögliche Freistellung habe ich die Sorgen und Nöte der Arbeitnehmer auch am eigenen Leib kennengelernt. Ich weiß, wo den Menschen der Schuh drückt, und ich gebe meine Erfahrungen in der Awo weiter. Ich zähle mich theoretisch zwar zu den Linken, doch ich weiß, ohne pragmatisches Vorgehen und ohne Wissen um das Machbare und Mögliche ist auch in der Sozialpolitik nichts möglich.

Wichtig ist, dass man seine klare Linie und seinen festen Standpunkt behält, was ich auch immer in der Awo bei den Mitgliederversammlungen gezeigt habe.

Ich bin glücklich darüber, dass in Donaueschingen nun der Pflegedienst mit einem eigenen Büro und eigener Verwaltung als wirtschaftlicher Betrieb wie der Sozialdienst erfolgreich arbeitet.

Ein Erfolg sind auch "Essen auf Rädern", die von zahlreichen Ehrenamtlichen geleisteten Hilfen bei Arztbesuchen, beim Einkaufen und bei Reparaturen im Haushalt. Ich bin auch froh, dass mit Hilfe der anderen Vorstandsmitglieder der wöchentliche Dienstagstreff in der Awo-Begegnungsstätte in der Friedrichstraße mit jeweils 20 bis 30 Besuchern, hauptsächlich Frauen, sehr gut läuft. Wichtig ist es vor allem, weil bei Spielnachmittagen, beim gemeinsamen Basteln und den Gesprächen die Geselligkeit, die ganz persönliche Begegnung und Kommunikation gedeihen können. Hier können offen die persönlichen Probleme und Sorgen angesprochen werden, Gedanken und Erfahrungen ausgetauscht werden.

Wichtig ist auch die Existenz der Frauengruppe, die mit ihren Handarbeiten Stricken und Sticken seit 30 Jahren beim Herbstfest und beim Adventsbasar, wo noch allerlei Gestecke dazukommen, an die Öffentlichkeit tritt. Ich freue mich, dass ich mit dem Kreisverband der Awo helfen kann, die Aktivitäten der Ortsvereine zu unterstützen wie die Wärmestube in Schwenningen, die Unterstützung der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge in Villingen, das modellhafte Projekt der familienorientierten Betreuung krebskranker Kinder auf der Katharinenhöhe und die Seniorenheime in Schwenningen und Bräunlingen.

Auch in der Baugenossenschaft bestimmen die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Ausgleichs mein Engagement und mein Mitwirken. Es geht ja darum, dafür zu sorgen, dass ausreichend familien- und altersgerechter Wohnraum entsteht, der auch für mittlere und untere Einkommen bezahlbar ist. In der Vergangenheit geschah das hauptsächlich in der "Äußeren Röte" und im Bereich des Irmaparks, jetzt erst am Altweg mit 52 Wohnungen oder bald in der Mühlenstraße mit seniorengerechten Wohnungen.

Heinz Herzog, 1942 geboren in Hornberg, ging 2007 als Verkaufsleiter einer elektrotechnischen Firma in den Ruhestand. Seine enorme sozialpolitische Aktivität ging aber unvermindert weiter: seit 1975 ist er Vorsitzender der Awo in Donaueschingen, seit 2007 auch Kreisvorsitzender. Seit 1986 engagiert er sich im Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Schwarzwald-Baar.

Wie fühlen Sie sich, als Mister Awo angesprochen zu werden?

Welche Gedanken und Empfindungen hatten Sie angesichts der Ehrung im SPD-Ortsverein für die 40-jährige Mitgliedschaft?

Seit 41 Jahren leiten Sie den Awo-Ortsverein, und seit bald zehn Jahren sind Sie Kreisvorsitzender. Was ermutigt Sie zu diesem großen und langen Engagement?

Auf welche Erfolge im Einsatz für die Awo im Ortsverband und im Kreis können sie besonders stolz sein?

Welche Bedeutung hat für Sie die Arbeit als Mitglied des Aufsichtsrats in der Baugenossenschaft Schwarzwald-Baar?