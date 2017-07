Donaueschingen Wetterkapriolen beim Polo-Turnier im Schlosspark

Leider war der Finaltag etwas von den Wetterkapriolen geprägt. Das Team von Jeannette und Christian zu Fürstenberg belegte Rang drei.

Zunächst klingt Polo sehr elitär, man bringt es mit Adel und Geld in Verbindung – was auch sicher der Fall ist. Hohe Eintrittspreise, Champagner oder einen VIP-Bereich mag bei woanders der Fall sein, nicht jedoch in Donaueschingen. Natürlich fanden sich auch die etwas betuchteren Mitbürger und Adligen auf dem Polofeld-Gelände ein, doch auch der Ausflügler mit seinem Fahrrad oder Spaziergänger waren anzutreffen. Denn VIP-Bereich und Eintrittsgelder wurden vom Haus Fürstenberg schon vor Jahren abgeschafft.

Event wird familienfreundlich