Donaueschingen Werke von Beethoven bis Chopin zu hören

Schon im nächsten Konzert der Gesellschaft der Musikfreunde am Sonntag, 26. November, um 19 Uhr im Strawinsky Saal der Donauhallen erinnert das belgische "Quatuor Danel" in seinem Streichquartettabend an den Geist und die Atmosphäre der frühen Donaueschinger Kammermusikaufführungen, als dem jungen Paul Hindemith zum Abschluss der Musiktage im privaten Rahmen ein ulkiger und humoriger Geniestreich gelang.

Das Repertorium für Militärmusik "Minimax", in dem aus dem Hohenfriedberger ein "Hohenfürstenberger" und aus den Alten Kameraden "Alte Karbonaden" wurden. Dazu spielt das Quatuor Danel zwei weitere bedeutende Streichquartette: Ludwig van Beethovens Nr. 15 a-Moll op. 132 mit dem berühmten Adagio "Heiliger Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit in der lydischen Tonart" und Frédéric Chopins einziges Streichquartett op. 10.

Eine Konzerteinführung findet um 18.15 Uhr im Strawinsky Saal statt. Karten für diesen Streichquartettabend gibt im Vorverkauf in der Tourist-Information in der Karlstraße 58 in Donaueschingen telefonisch unter 0771/85 7 2 21, in allen Verkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg, im Internet unter www.musikfreunde-donaueschingen.de sowie an der Abendkasse.