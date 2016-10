Donaueschingen Werk vermag Fantasie des genauen Betrachters anzuregen

Das aktuelle Plakat hat Monica Bonvicini gestaltet. Die 1965 in Venedig geborene Künstlerin lebt in Berlin, ist Professorin für performative Kunst und Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste Wien. In den vergangenen Jahren ist sie mit Ausstellungen zum Beispiel in Basel, Berlin, Breslau, München, Rotterdam und Wien hervorgetreten.

Gefragt war eine Arbeit, in der sich Bonvicini mit dem thematischen Schwerpunkt der Musiktage 2016 auseinandersetzt, den so bezeichneten Schnittstellen zwischen Pop und Avantgarde. Im Mittelpunkt stehen damit die möglichen Verbindungen und der Austausch zwischen einer Musik, die einem breiten Publikum zugänglich ist, und dem künstlerischen Schaffen, dem sich die Vorkämpfer neuer musikalischer Entwicklungen verschrieben haben.

Monica Bonvicini musste eine nicht eindeutig offene Lage und somit etwas Schwieriges grafisch veranschaulichen: Gibt es in der Musik einen echten oder doch nur vermeintlichen Gegensatz zwischen Pop und Avantgarde, zwischen unproblematischem Hören und der Wahrnehmung fordernder, ja strapaziöser Klangwelten? Und kann man die beiden vielleicht sogar in irgendeiner Weise zusammenführen?