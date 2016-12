Donaueschingen Wenn alles im Chaos versinkt

Und die hatten bei der Premiere des Mundartstücks "Die Silberhochzeit oder Lieber einen Mann, als gar keinen Ärger" am Weihnachtsabend viel zu lachen. Alltägliches, mehr als überspitzt rübergebracht, wie den Akteuren der Schnabel gewachsen ist. Vor allem Hauptakteur Günther Preis als Emil Fetzer, der die Rolle regelrecht lebt und mit seinen trockenen Sprüchen und gelegentlichen Ausrastern das Publikum ein ums andere Mal in Hochstimmung versetzte. Oder Ulrike Schorpp als Betty Fetzer, die ob der ständigen Schmähungen ihres Mannes ständig nah am Wasser gebaut ist, es aber faustdick hinter den Ohren hat.

Noch Mitte Juni steht bei den Fetzers der Weihnachtsbaum. Schließlich hat der Hausherr mit seinem Freund Oswald Geiger (Claus-Werner Vogt) um 30 Liter Bier gewettet, welcher Baum am längsten Nadeln hat. Die Wohnung versinkt im Chaos, als die beiden bei Bier und Schnaps feststellen, dass beide Ehepaare Silberhochzeit haben. Als sich zu diesem Anlass Betty, die reiche Tante aus Amerika ankündigt, ist es mit einem einfachen Fest nicht mehr getan. Schließlich will man ja erben. Doch Lügen haben kurze Beine. Und so folgt eine Verwicklung nach der anderen. Sohn Stefan Fetzer (Felix Knöpfle) versucht mithilfe von Susanne Pfeiffer (Elena Schrenk) Ordnung ins Chaos zu bringen. Doch die Fäden ziehen andere.

Beate Schrenk brillierte als Helga Geiger, Ehefrau des ebenfalls trinkfreudigen, aber ruhigeren Oswald Geiger. Eine echte Bereicherung des Ensembles war Neuzugang Tatjana Ritter als Tante Edith und schließlich Wolfram Lücke in diversen Rollen, der als Butler James auf "Dinner For One" anspielte. In 19 Proben seit Anfang November hatten sie das Stück mit Heidi Mayer-Löhr und Andreas Willmann einstudiert. Aufgrund von Absagen sind für die Aufführungen am 27. Dezember, 30. Dezember und 4. Januar wieder einzelne Karten bei Familie Lücke unter der Telefonnummer 07705/5669 erhältlich.