Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Welcomecenter berät kostenlos und persönlich am heutigen Donnerstag, von 14 bis 17.30 Uhr im Landratsamt in Donaueschingen, Humboldtstraße 11, zu allen Fragen bezüglich Leben, Arbeiten und Anwerbung internationaler Fachkräfte. Angesprochen sind Fachkräfte aus dem Ausland und Unternehmen der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der nächste Beratungstag in Donaueschingen ist am Donnerstag, 27. Oktober, von 14 bis 17.30 Uhr.