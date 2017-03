Donaueschingen Weiterer Drogist drängt auf die Baar

Mit der Schleckerpleite vor fünf Jahren wurde die Schlecker-Filiale in der Hauptstraße in Hüfingen geschlossen. Jene in der Donaueschinger Zeppelinstraße hatte schon Monate zuvor geschlossen. Mitte 2012 zog mit dem Müller-Drogieriemarkt dann die letzte Drogerie aus der Innenstadt und siedelte an den Bahnhof. Schon Jahre zuvor wurde die Ihr-Platz-Drogerie an der Ecke Karl-/Zeppelinstraße geschlossen. Hüfingens einzige Drogerie ist derzeit noch der dm-Markt im Lindenpark gegenüber dem Real-Markt.

Während das Stuttgarter Landgericht derzeit die Schlecker-Pleite verhandelt, geht der Verdrängungswettbewerb der Drogeriemärkte mit neuen Filialöffnungen munter weiter. Wie einst Schlecker eröffnen nun dm und Rossmann bald an jeder Ecke einen Drogeriemarkt. 2016 hat Rossmann den 2000. Markt in Deutschland eröffnet. Zur Jahreswende waren es bereits 2055 Filialen, europaweit über 3600. Über 700 Filialen hat die Müller-Kette in Deutschland, dm-Märkte gibt es über 1800 im Land.