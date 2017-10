Donaueschingen Weitere Schritte in Richtung eines neuen Stadtviertels

Auch die Vermarktungsstrategie für das restliche Areal steht nun fest: Während im oberen Bereich Bauplätze für Einfamilienhäuser im Losverfahren verkauft werden sollen, werden die anderen Parzellen im Bieterverfahren vergeben. Dazu wurden verschiedene Kategorien eingeführt. Heraus sticht das ehemalige Offizierskasino, das aus der vorgesehenen Vermarktungsstrategie für diesen Bereich herausgenommen wurde. Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass das Gebäude, das bereits seit zehn Jahren leer steht, schwer zu verkaufen ist. "Es ist daher nicht zielführend, Interessenten im Rahmen eines Bieterverfahrens zeitlich unter Druck zu setzen", erklärt Jens Tempelmann, der gemeinsam mit Tobias Butsch die Geschäftsführung der zuständigen Konversions- und Entwicklungsgesellschaft übernommen hat. Es gebe allerdings derzeit mehrere Interessenten, sodass geplant sei, das Offizierskasino konventionell zu vermarkten.

Für die Bereiche, die sich südlich und östlich des Offizierskasinos befinden, werden die Angebote nach verschiedenen Auswahlkriterien beurteilt. Der Kaufpreis sollte dem Mindestpreis entsprechen oder darüber liegen. Aber auch andere Punkte sollen ausschlaggebend sein. Im mittleren Bereich zählt vor allem die Gestaltung, die Bewerber in einem architektonischen Konzept präsentieren müssen. Neubauten werden auch nach dem städtebaulichen Konzept beurteilt. Im unteren Bereich, zu dem auch die unter Denkmalschutz stehenden Sandsteinblöcke gehören, wird auch Wert auf ein Nutzungskonzept gelegt.

Nicht ganz so wichtig waren der Verwaltung die Punkte "Energetische Sanierung/nachhaltiges Bauen" und "Sozialer Wohnungsbau". Diese hatten ursprünglich nur einen minimalen Anteil in den Auswahlkriterien. Doch schon in der Vergangenheit war aus den Reihen der Stadträte deutlich geäußert worden, dass ihnen diese beiden Punkte ebenfalls sehr wichtig sind. Während SPD-Fraktionssprecher Wolfgang Karrer sich für "sozialen Wohnungsbau" aussprach, betonte GUB-Fraktionssprecherin Claudia Jarsumbek die Bedeutung von nachhaltigem Bauen.