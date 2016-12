Donaueschingen Weihnachtswäldchen ist ein Magnet

Donaueschingen. In und um die Alte Hofbibliothek weckten sie mit ihrer Idee, den einstigen Donaueschinger Weihnachtsmarkt in neuer Form weiterleben zu lassen, die Neugier tausender Besucher.

In der Summe überraschten sie drei Tage lang mit einer Fülle an weihnachtlichem Flair in urgemütlicher Atmosphäre. Allerdings gab es am Samstagabend und am Sonntag zeitweise kaum mehr ein Durchkommen – überall drängten sich die Besucher.

Qualität und Regionalität standen bei der Auswahl der Aussteller im Fokus, was dem Markt einen zusätzlichen Touch an Geselligkeit gab. Klein, aber fein waren die Unterschiede, welche den Markt aus dem Gros der Weihnachtsmärkte in der Region hervorhoben.