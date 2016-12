Volles Haus beim Reit- und Fahrverein Donaueschingen beim Weihnachtsreiten am dritten Advent: Die Reitschüler von Pächter Claus Steidinger zeigten, was sie in den Reitstunden der vergangenen Monaten gelernt hatten, sehr zur Freude der Besucher im Reiterstübchen und auf der Tribüne. Rund 60 Nachwuchsreiter sind momentan im Reitunterricht, "Luft nach oben ist schon noch", so Claus Steidinger. Am Sonntag wurde ein kurzweiliges Programm gezeigt, den Auftakt machten die Grundzüge einer normalen Reitstunde für Reitanfänger. Weiter wurde eine Longestunde gezeigt, hier saß mit Juliane Sabrowski eine gerade mal Fünfjährige im Sattel und demonstrierte, wieviel Spaß reiten macht. Die Springquadrille der Jugend fegte durch die Halle, und die sechs Jugendlichen, von denen einige erst wenige Wochen in der Springstunde waren, zeigten, was sie können. Unterstützt wurden sie von einigen versierteren Reitern, dem Publikum gefiel's. Den Abschluss der Reitvorführungen bildete eine Dressur-Quadrille, im Anschluss machte noch der Nikolaus den Nachwuchsreitern seine Aufwartung. Im Bild: Svenja Wittenberg, Luisa Reich, Vivien Heinle, Julia Hürst, Melanie Krumpl und Ayleen de Baaros von der Jugend-Quadrille. Foto: R. Müller