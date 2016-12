Singen gehört zu Weihnachten wie die Geschenke. Da dies in einer Gruppe viel mehr Spaß macht als alleine, bietet der Förderverein der Gnadentalkapelle Neudingen sangesfreudige Mitmenschen am vierten Adventssonntag –18. Dezember – ab 16 Uhr zu einem gemeinsamen Singen an der Sankt-Anna-Kapelle ein. Um dabei die Gemeinschaft noch ein bisschen mehr zu fördern, werden nicht nur traditionelle Weihnachtslieder in der Runde angestimmt, man trifft sich außerdem am Tafelackerhof, der sich am Rande der Neudinger Gemarkung Richtung Fürstenberg befindet, um in der Gruppe den Weg Richtung Gnadentalkapelle zu gehen und sich bei einem gemütlichen Spaziergang gepflegt zu unterhalten. Da Singen ohne instrumentale Begleitung nicht so schön ist, wird auch dafür gesorgt sein. Zusätzlich sollen Glühwein, Tee und Zopf, die vor der Kapelle angeboten werden, die Gäste in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Foto: Wieland