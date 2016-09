Donaueschingen Weiherwegbrücke noch ohne Lösung

Doch auch Feldwege und Gemeindeverbindungsstraßen werden auf der Wolterdinger Gemarkung immer maroder. Nicht nur der Zahn der Zeit sorgt für Löcher und Unebenheiten im Fahrbahnbelag. Das Problem ist auch auf die immer schwerer werdenden landwirtschaftlichen Fahrzeuge zurückzuführen. Solche Sanierungen belasten den Haushalt immens.

Der Wolterdinger Ortschaftsrat hat nun eine Prioritätenliste für die wichtigsten Ausbaumaßnahmen aufgestellt. Es ist aber nur ein Bruchteil dessen, was noch nötig wäre: An erster Stelle steht der Ausbau des Weiherweges bis zum Hofgut Schrenk. Dann die Verlängerung von dort in den Hof, denn dieser Abschnitt weist viele Risse und Löcher im Belag auf. Und was auch gemacht werden sollte ist der Gemeindeverbindungsweg von Zindelstein nach Tannheim, denn eine Hälfte liegt auf der Gemarkung Wolterdingen – da sind also beide Orte beteiligt.