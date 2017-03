Donaueschingen Wehr wirbt um weitere Mitstreiter

Donaueschingen-Aasen. Im Florianskeller war sich die Versammlung einig, alle Hebel in Bewegung zu setzen, die erstellten Konzepte zur Rekrutierung des Nachwuchses erfolgreich umzusetzen.

Die aktive Mannschaft zählt 22 Mitglieder, deren Durchschnittsalter höher liegt, als jenes der benachbarten Abteilungswehren. "Es ist in keiner Weise geplant, Abteilungen zu schließen, doch vielfach ging in unserer Gesellschaft die Identifikation mit der Feuerwehr verloren. Eine Abteilung wird nur im äußersten Notfall aufgelöst. Doch wenn sie einmal geschlossen ist, bleibt sie für immer verschwunden", appellierte Gesamtkommandant Edgar ­Schiesel, gegen einen weiteren Mitgliederschwund anzukämpfen. Indes begann bereits ein moderater Aufschwung der Abteilung, die im Vorjahr mit Nico Tritschler und Stefan Bäurer zwei neue Mitglieder aufnahm. Zudem bewarben sich bereits weitere junge Mitglieder um eine Aufnahme, der nach erfolgreicher Grundausbildung zum Truppmann nichts im Wege steht.

Überlegungen zur Gründung einer Jugendfeuerwehr sind im Gange. "Es ist uns bewusst, dass wir jetzt am Ball bleiben müssen", skizzierte Kommandant Wolfgang Wiehl die Abteilung als eine homogene Gemeinschaft, die sich an diversen Aktivitäten im Ort beteiligt. Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, die sich für eine Karriere in der Wehr interessieren, seien jederzeit willkommen. Sie erhielten jegliche Unterstützung und Ausbildung, die sie für eine Karriere in der Feuerwehr benötigten. Auch sei es ihnen möglich, von der Erfahrungen und Erlebnissen der elf Mitglieder der Altersmannschaft zu profitieren.