Donaueschingen Weg wird frei für die Entstehung eines neuen Stadtteils

Nach Prüfung der Zentrale der BImA soll der Kaufvertrag nach Angaben der Stadt im März unterzeichnet werden. Der Stadt steht damit die Entwicklung eines ganz neuen Stadtteils bevor, für denein Name gesucht wird. Jeder Bürger kann einen Vorschlageinreichen. Dem Gewinner winkt eine Jahreskarte für den neuen Stadtbus.

Dabei werden zwei Anforderungen an den neuen Namen gestellt. Zum einen muss der Name eine "identitätsstiftende" Funktion für das neue Quartier erfüllen. Zum anderen müssen aus der neuen Bezeichnung weitere Namen ableitbar sein, etwa für Straßen und Plätze, aber auch für öffentliche Einrichtungen

Vorschläge können bis 7. April per Post an Jens Tempelmann, Stadtbauamt, Rathausplatz 1, 78166 Donaueschingen, oder per Mail an jens.tempelmann@donaueschingen.de geschickt werden. Nneben der Stadtbusjahreskarte für den Erstplatzierten werden weitere Preise verlost, etwa Freikarten für das Parkschwimmbad oder vVeranstaltungen Musikfreunde.