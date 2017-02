Donaueschingen Weg in die Unabhängigkeit

In Allmendshofen sieht das ganz anders aus. Zwar bekommt man nicht so schnell eine neue Brücke (immerhin wird die marode Bregbrücke wohl nun in den kommenden Wochen abgerissen), aber mit den Unabhängigkeitsplänen läuft's ganz gut. Beim Kappenabend der DJK wurden die Pläne öffentlich. Nicht länger will man zu Donaueschingen gehören. Hinter den Kulissen wurde eifrig gearbeitet, denn beim Narrengericht am Schmotzige Dunschtig konnte dann der nächste Schritt präsentiert werden: Allmendshofen hat nun sein eigenes Autokennzeichen.

Die Limousine, mit der die beiden Ehrenbürger Bernhard Everke und Hansjürgen Bühler vom Hause Schlatter zur Juniperusquelle gebracht wurden, war der willkommene Anlass, das Nummernschild zu präsentieren: ALL – HHN 1 war da zu lesen. Tja, wenn sich die Allmendshofener einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, geht's ganz schnell. Schließlich haben findige Einwohner im vergangenen Jahr ganz schnell eine neue Brücke über die Breg gebaut.