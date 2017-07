Donaueschingen Wechsel an der Spitze des Donaueschinger Serviceclubs

Noch in seiner Amtszeit zeichnete der scheidende Präsident Gerhard Gaiser die rotarischen Freunde Norbert Willmann und Tilmann Rothweiler mit der internationalen Rotary-Medaille "Paul Harris Fellow" aus, wie schon vorher die Mitglieder Roman Dries und Christian Haas, mit der ihre Verdienste um rotarische Projekte und Aktivitäten sowie um das Clubleben gewürdigt wurden.

Rotary ist die älteste internationale Serviceclub-Organisation der Welt. Die 33 100 Rotary-Clubs in mehr als 200 Ländern verfügen über 1,2 Millionen Mitglieder. In Deutschland sind es heute fast 52 000 Mitglieder in 1011 Clubs. Der Rotary-Club Donaueschingen wurde 1991 gegründet. Er hat 40 Mitglieder.