Donaueschingen Wasserspielanlage als Geburtstagsgeschenk

Hüfingen. Mit einem Gottesdienst, dem Pfarrfest der Gemeinde St. Verena und St. Gallus und mit einem großen Kindergartenfest haben Kinder von damals und heute, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern und die Kirchengemeinde das halbe Jahrhundert gebührend gefeiert.

Nach dem Mittagessen am Pfarramt strömten schließlich auch die meisten Besucher in Richtung Friedenstraße, in der vor über 50 Jahren der Grundstein für die Kindertagesstätte gelegt wurde. Und dort gab es allerhand zu entdecken.

Das größte Geburtstagsgeschenk haben die Träger ihrem Kindergarten gemacht – dieser erstrahlt seit wenigen Wochen sowohl innen wie außen in neuem Glanze und wurde für 1,6 Millionen sowohl erweitert, als auch saniert. Viel Lob durften dabei die Verantwortlichen, vor allem Architekt Thomas Kreuzer entgegen nehmen, denn der Kindergarten St. Verena zeigt sich jetzt zeitgemäß – modern und freundlich. Neben dem Staunen über den neuen Kindergarten, konnten Eltern, Großeltern und die Hüfinger einen Blick in den Alltag dieser Einrichtung werfen. In und vor den Gruppenräumen wurden viele Bilder und Plakate aufgehängt, die den Ablauf im Kindergarten erklären.