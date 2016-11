Donaueschingen Was wichtig und ethisch zu verantworten ist

Der bekannte Journalist und Fernsehmoderator, der zudem als Professor am Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund lehrt, hat sich dabei in der Stadtkirche Sankt Johann auf die neuen Technologien in ihrem Zusammenhang mit den menschlichen Werten konzentriert.

Für die "Big Data", also die riesigen, komplexen und dabei sich schnell entwickelnden Datenmengen, interessiert sich Steinbrecher seit mehreren Jahren an der Universität besonders, und mit dem SAP-Manager Rolf Schumann zusammen hat er im vergangenen Jahr ein Buch mit dem Titel "Update – Warum die Datenrevolution uns alle betrifft" veröffentlicht. Er ist diesbezüglich auf dem neuesten Stand der Dinge und beweist dies vor rund 600 Zuhörern mit einer hochinteressanten, frei formulierten und sehr anschaulichen Rede.

"Wir erleben gerade eine Revolution, und zwar eine leise", sagt er zu Beginn, und er benennt sechs aussagekräftige Beispiele, die seine These verständlich belegen. Er schildert die Selbstvermessung der Menschen mit Hilfe von Gesundheits-Apps auf ihren Smartphones. Er geht der Frage nach, ob der Einsatz von Smartwatches in Betrieben eher den Teamgeist fördern oder der internen Kontrolle dienen.